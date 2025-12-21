DOLAR
Eskişehir'de Bıçaklanan Genç Hastaneye Kaldırıldı — Fail Aranıyor

Tepebaşı'nda bıçaklanıp darbedilen Hüseyin Can T. (25), yarı baygın halde evine gelerek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis fail arıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:36
Eskişehir'de bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı

Tepebaşı'nda saldırı: Fail aranıyor

Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Duatepe Sokak'taki ikametine iki kolundan da bıçaklanmış ve kafasından darbedilmiş halde kendi imkanlarıyla gelen Hüseyin Can T. (25) için yakınları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Adrese gelen sağlık ekipleri, yarı baygın durumda olan gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için soruşturma başlattı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

