Eskişehir'de Bıçaklanan Genç Hastaneye Kaldırıldı — Fail Aranıyor

Eskişehir'de bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı

Tepebaşı'nda saldırı: Fail aranıyor

Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Duatepe Sokak'taki ikametine iki kolundan da bıçaklanmış ve kafasından darbedilmiş halde kendi imkanlarıyla gelen Hüseyin Can T. (25) için yakınları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Adrese gelen sağlık ekipleri, yarı baygın durumda olan gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için soruşturma başlattı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

