Eskişehir'de bisikletle çarpıp silahla tehdit etti; iş yerinden cephanelik çıktı

Eskişehir'de bisikletle çarptığı vatandaşı silahla tehdit eden şüphelinin iş yerinde 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 296 fişek, bıçak ve kılıç ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 01:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 01:03
Polis operasyonuyla çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bisikletli bir vatandaşa çarptıktan sonra silah çekerek hakaret ve tehdit eden kimliği belirsiz şahsı yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde tespit etti ve yakaladı.

Şahsa ait iş yerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 296 adet fişek, 2 adet boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği, 5 adet bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında işlemler tamamlandıktan sonra adliye sevk edilecek.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

