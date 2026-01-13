Kartal Adliye'de Hakime Ateş Eden Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan Gözaltına Alındı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim A.K.'yı kasığından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:19
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi A. K.'yı silahla yaraladı. Olay sonrası savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verildi.

Olayın Detayları

Olay, saat 13.00 sıralarında Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, hakim A. K.'ya bir el ateş etti. Mağdur hakimin kasık bölgesinde kurşun girişi olduğu belirlendi.

Savcı Kılıçarslan'ın ikinci atışı gerçekleştirmek istediği sırada, odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ müdahale ederek olayı engelledi. Olayın ardından şüpheli savcı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı kararıyla Kılıçarslan'ın adam öldürmeye teşebbüs suçundan sorgulanacağı ve yarın İstanbul Adliyesi'nde hazır edileceği öğrenildi.

Bölge Adliye Mahkemesi’nde hakimi vuran savcı hakkında gözaltı kararı

Bölge Adliye Mahkemesi’nde hakimi vuran savcı hakkında gözaltı kararı

