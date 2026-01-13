Ankara Sincan'da Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

Ayaş yolu Yenikent'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı; BMW'de sıkışan Mehmet E. itfaiye tarafından çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 23:33
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:33
Ankara Sincan'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Ayaş yolu Yenikent, saat 17.00

Ankara’nın Sincan ilçesinde saat 17.00 civarında, Ayaş yolu Yenikent mevkisinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Olayda, İsa K. idaresindeki 06 CPH 102 plakalı servis aracına, plakası henüz belirlenemeyen ve Muhammet Fatih Y. idaresindeki BMW marka otomobil çarptı. Kazaya ayrıca 06 AZ 8448 plakalı otomobil de karıştı.

BMW marka araçta sıkışan Mehmet E., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Bir başka aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza öncesinde BMW marka aracın diğer araçların tamponuna yanaşıp tehlikeli şekilde seyrettiği görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

