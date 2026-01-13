Kırıkkale'de 80 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Jandarmaya Yakalandı

Kırıkkale'de 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y. ile vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay ceza alan A.S. jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 23:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:21
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmalarda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakaladı.

İki hükümlü gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (30) ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.S. (37) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler

Yakalanan hükümlüler, yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

17 AYRI SUÇTAN 80 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN Y.Y. (30)

"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET" SUÇUNDAN 3 YIL 1 AY HAPİS CEZASI BULUNAN A.S. (37)

