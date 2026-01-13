Kırıkkale'de 80 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Jandarmaya Yakalandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmalarda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakaladı.
İki hükümlü gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (30) ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.S. (37) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler
Yakalanan hükümlüler, yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
17 AYRI SUÇTAN 80 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN Y.Y. (30)