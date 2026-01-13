Bodrum'da Fırtına: 12 Metrelik Yelkenli Karaya Oturdu

Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda demirli 12 metrelik yelkenli fırtına nedeniyle sürüklendi ve karaya oturdu; ekiplerin müdahalesiyle tekne yeniden denize alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 22:38
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 22:38
Bodrum'da Fırtına: 12 Metrelik Yelkenli Karaya Oturdu

Bodrum'da yelkenli fırtınada karaya oturdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar denizde olumsuzluğa yol açtı. Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda demirli halde bulunan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek kontrolden çıktı ve kıyıya savrularak karaya oturdu.

Olayı fark eden çevredeki balıkçılar ile dalgıçlar, sürüklenen teknenin bulunduğu noktadan çıkarılması için hemen çalışma başlattı. Yapılan müdahale sonucu yelkenli yeniden denize alındı.

Ulaşım ve yetkili uyarıları

Öte yandan etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, bölgede rüzgar ve dalga etkisinin bir süre daha devam edebileceğini belirterek denizcileri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşların ve deniz araçlarının olumsuz hava koşullarında limanlarda kalmaları veya seyir planlarını ertelemeleri tavsiye edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

