Elazığ'da Otobüs Karda Kaydı: 34 PHC 969 Plakalı Araç Devrilmekten Son Anda Kurtuldu

Bingöl-Elazığ Karayolu'nda karlı ve buzlu zeminde kayan 34 PHC 969 plakalı otobüs, iş yeri duvarına çarparak devrilmekten son anda kurtuldu; anlar güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 00:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 00:53
Elazığ'da karlı ve buzlu yolda kayan bir otobüs, devrilme tehlikesi atlatırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolu Karakoçan Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Elazığ istikametine seyir halinde olan 34 PHC 969 plakalı otobüs, karlı ve buzlu zeminde kaymaya başladı.

Bir süre yan şekilde kayan otobüs, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Araç devrilmekten son anda kurtuldu.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar, iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

