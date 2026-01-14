Elazığ'da Otobüs Karda Kaydı: 34 PHC 969 Plakalı Araç Devrilmekten Son Anda Kurtuldu
Elazığ'da karlı ve buzlu yolda kayan bir otobüs, devrilme tehlikesi atlatırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın Detayları
Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolu Karakoçan Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Elazığ istikametine seyir halinde olan 34 PHC 969 plakalı otobüs, karlı ve buzlu zeminde kaymaya başladı.
Bir süre yan şekilde kayan otobüs, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Araç devrilmekten son anda kurtuldu.
Güvenlik Kamerası Kaydı
Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar, iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
