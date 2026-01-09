Eskişehir'de Gece Operasyonu: İtfaiye Sarkan Metal Parçayı Kaldırdı

Eskişehir'de gece yarısı itfaiye operasyonu: Sarkan metal parça güvenli şekilde alındı

Eskişehir’de dün gün boyu etkili olan şiddetli fırtına, gece saatlerinde de tehlike oluşturmaya devam etti. Eskibağlar Mahallesi Yengi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın üst katlarından kopan uzun metal parça, rüzgarın etkisiyle aşağı doğru sarkarak caddeyi kullananlar için büyük risk yarattı.

İhbar ve müdahale

Binada yaşayanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Karanlık ve şiddetli rüzgara rağmen ekipler, yüksekten sarkan ve her an düşme riski taşıyan metal parçayı kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden aldı.

Sonuç

Muhtemel bir facianın eşiğinden dönülen gece operasyonunda tehlike bertaraf edilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmaması

