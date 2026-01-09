Eskişehir'de Gece Operasyonu: İtfaiye Sarkan Metal Parçayı Kaldırdı

Eskişehir'de kuvvetli fırtına sırasında, Eskibağlar Mahallesi Yengi Sokak'ta 5 katlı binadan sarkan metal parça itfaiyenin gece operasyonuyla kaldırıldı; yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:40
Eskişehir’de dün gün boyu etkili olan şiddetli fırtına, gece saatlerinde de tehlike oluşturmaya devam etti. Eskibağlar Mahallesi Yengi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın üst katlarından kopan uzun metal parça, rüzgarın etkisiyle aşağı doğru sarkarak caddeyi kullananlar için büyük risk yarattı.

Binada yaşayanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Karanlık ve şiddetli rüzgara rağmen ekipler, yüksekten sarkan ve her an düşme riski taşıyan metal parçayı kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden aldı.

Muhtemel bir facianın eşiğinden dönülen gece operasyonunda tehlike bertaraf edilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmaması

Burak Çelik

