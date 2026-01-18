Eskişehir’de Hatalı Park Trafiği Felç Etti

Demirciler Sokak ile Ertuğrul Bey Sokak kesişiminde hatalı park edilen araç nedeniyle trafik durdu, sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:24
Demirciler Sokak ile Ertuğrul Bey Sokak kesişiminde ulaşım aksadı

Eskişehir'in işlek noktalarından Demirciler Sokak ile Ertuğrul Bey Sokak kesişiminde, bir sürücünün gerçekleştirdiği hatalı park nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Aracın yol akışını engelleyecek şekilde bırakılması sonucu kısa sürede uzun araç kuyrukları oluştu ve bölgedeki trafik tamamen aksadı.

Yolda kalan sürücüler dakikalarca ilerleyemeyince, yolu kapatan araca karşı korna çalarak ve tepki göstererek çözüm bekledi.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

