Eskişehir’de Hatalı Park Trafiği Felç Etti
Demirciler Sokak ile Ertuğrul Bey Sokak kesişiminde ulaşım aksadı
Eskişehir'in işlek noktalarından Demirciler Sokak ile Ertuğrul Bey Sokak kesişiminde, bir sürücünün gerçekleştirdiği hatalı park nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Aracın yol akışını engelleyecek şekilde bırakılması sonucu kısa sürede uzun araç kuyrukları oluştu ve bölgedeki trafik tamamen aksadı.
Yolda kalan sürücüler dakikalarca ilerleyemeyince, yolu kapatan araca karşı korna çalarak ve tepki göstererek çözüm bekledi.
