Eskişehir'de İki Eylül Caddesi'nde Otomobil-Tramvay Çarpışması: Maddi Hasar

Eskişehir'de İki Eylül Caddesi'nde 06 FEL 813 plakalı otomobilin tramvaya çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi; trafik kısa süreliğine durdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:26
Eskişehir'de İki Eylül Caddesi'nde Otomobil-Tramvay Çarpışması: Maddi Hasar

Eskişehir'de İki Eylül Caddesi'nde Otomobil-Tramvay Çarpışması

Kaza kısa süreli trafik kilitlenmesine neden oldu

Eskişehir'de dün akşam saatlerince İki Eylül Caddesi üzerinde bir otomobilin tramvaya çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, bölgedeki sürücüler ve vatandaşlar tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; 06 FEL 813 plakalı otomobil, kavşakta hareket halindeki tramvayla çarpıştı. Çarpışma sonrası hem otomobilde hem de tramvayda maddi hasar oluştu, olay sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza mahallinin ekiplerce fotoğraflanmasının ardından, otomobilin ve tramvayın kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Yetkililer, kent içi ulaşımda benzer olaylara karşı sürücülerin dikkatli ve kurallara uymaları gerektiğini hatırlattı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

