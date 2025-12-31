DOLAR
Eskişehir'de Jandarma 78 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirdi, 1 Kişi Yakalandı

Eskişehir jandarması Odunpazarı'nda 78 litre bandrolsüz, hologramsız el yapımı sahte içki ele geçirdi; 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:46
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı operasyonda 78 litre sahte alkollü içki ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyon detayları

Ekipler, kaçakçılık ve sahteciliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Odunpazarı ilçesinde bir şüphelinin temin ettiği etil alkolden sahte alkollü içki üreterek müşteri bulacağı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bandrolsüz ve hologramsız, el yapımı sahte alkollü içkiler ele geçirildi. Toplam ele geçirilen miktar 78 litre olarak kaydedildi.

Soruşturma

Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

