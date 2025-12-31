Eskişehir'de Jandarma 78 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirdi, 1 Kişi Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı operasyonda 78 litre sahte alkollü içki ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyon detayları

Ekipler, kaçakçılık ve sahteciliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Odunpazarı ilçesinde bir şüphelinin temin ettiği etil alkolden sahte alkollü içki üreterek müşteri bulacağı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bandrolsüz ve hologramsız, el yapımı sahte alkollü içkiler ele geçirildi. Toplam ele geçirilen miktar 78 litre olarak kaydedildi.

Soruşturma

Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR’DE HOLOGRAMSIZ İÇKİ SATIŞINA HAZIRLANAN ŞÜPHELİNİN ADRESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE 78 LİTRE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLİRKEN, ŞAHIS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI.