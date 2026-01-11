Eskişehir'de kamyonet üç araçlık parkı tek başına işgal etti

İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak'ta tepki çeken park

Eskişehir'in işlek noktalarından biri olan İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak'ta bir kamyonet sürücüsünün park tercihi vatandaşların tepkisini topladı.

Kamyonet, normalde üç aracın sığabileceği alanı yan şekilde park ederek tek başına işgal etti. Bölge, şehir merkezinde park yeri bulmanın neredeyse imkansız olduğu noktalardan biri olarak biliniyor.

Sokağı kullanan diğer sürücüler ve çevre esnaf, duyarsız park nedeniyle rahatsızlıklarını dile getirdi. Olay, bölgedeki yoğunluk ve park sıkıntısını bir kez daha gözler önüne serdi.

