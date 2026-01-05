DOLAR
Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 ölü, sürücü kaçtı

Eskişehir'de süratli bir otomobil tramvaydan inen yayalara çarptı; 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücü aracı 1 kilometre uzaklıkta bırakıp kaçtı, M.D. aranıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 01:29
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 01:31
Eskişehir'in Sultandere Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana gelen kazada, iddiaya göre ismi M.D. olan sürücünün kullandığı 26 ADU 714 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvaydan inen yayalara çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yayalar metrelerce savruldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinde, çarpmanın etkisiyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şokunu yaşayan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazaya karışan otomobil, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Olayın ardından sürücünün kaçtığı, polis ekiplerinin ise sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Berkay Akçeşme adlı tanık, "Biz sadece kaçan aracı gördük. Buraya geldiğimizde de ortalık karışmıştı, cesetler vardı. Tramvaydan inenlere vurmuş, 3 ölü var ama yaralı yok. Araba çok süratliymiş, aşağıya kadar sürüklemiş" şeklinde konuştu.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. İsmi M.D. olduğu iddia edilen sürücünün ise aranmasına devam ediliyor.

