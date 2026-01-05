Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 ölü, sürücü kaçtı

Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi

Kaçan sürücü aracı 1 kilometre sonra bıraktı; arama sürüyor

Eskişehir'in Sultandere Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana gelen kazada, iddiaya göre ismi M.D. olan sürücünün kullandığı 26 ADU 714 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvaydan inen yayalara çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yayalar metrelerce savruldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinde, çarpmanın etkisiyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şokunu yaşayan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazaya karışan otomobil, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Olayın ardından sürücünün kaçtığı, polis ekiplerinin ise sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Berkay Akçeşme adlı tanık, "Biz sadece kaçan aracı gördük. Buraya geldiğimizde de ortalık karışmıştı, cesetler vardı. Tramvaydan inenlere vurmuş, 3 ölü var ama yaralı yok. Araba çok süratliymiş, aşağıya kadar sürüklemiş" şeklinde konuştu.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. İsmi M.D. olduğu iddia edilen sürücünün ise aranmasına devam ediliyor.

ESKİŞEHİR'DE SÜRATLİ BİR OTOMOBİLİN TRAMVAYDAN İNEN YAYALARA ÇARPMASI SONUCUNDA 3 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ. ARACI OLAY YERİNDEN 1 KİLOMETRE UZAKLIKTA BIRAKIP KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.