Eskişehir'de Liseli Kavgası Kanlı Bitti: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı, Çok Sayıda Darp

Eskişehir'de Liseli Kavgası Kanlı Bitti

Olayın Detayları

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi Şehitlik Tramvay Durağı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup liseli öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında çok sayıda öğrenci darp edildi, bir öğrenci baygınlık geçirdi.

K.A. isimli 15 yaşındaki öğrenci bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayı ayırmaya çalışan yetişkin bir erkek şahsa da öğrenciler tarafından fiziksel şiddet uygulandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, şüpheli çocuklar olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ambulansta müdahale etti. Bıçaklanan öğrenci, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü Tanıkları Ne Anlattı?

Görgü tanığı Büşra Özdemir, olayı şu sözlerle aktardı: '15 kişiden oluşan bir grup, bir çocuğu dövdü. Bayağı hırpaladılar, bıçakla saldırdılar. Biri bıçaklandı. Olay anında çocuğum yanımda olmasına rağmen, anne olduğum için hemen elimden geldiği kadarıyla ve yanımdaki insanlarla olaya müdahale ettim. Bu sefer çocuklar kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşları dövmeye çalıştılar. Eskişehir’i Teksas’a çevirmişlerdi, hepsinde bıçak vardı. İnşallah çocukların sağlığı iyi olur.'

Kavga sırasında bir çocuğu korumaya çalışırken darp edildiğini söyleyen Ahmet Balkan ise, 'Saldırganlar çocuğu bıçaklamak üzere koşarken, ben de onu korumaya çalıştım. Çocuk, "Bıçaklayacaklar beni" diye feryat ediyordu. Bu esnada 3-4 kişi bana arkadan saldırdılar, darp edildim. Sonuna kadar da şikâyetçiyim.' dedi.

Soruşturma

Olay yerinden kaçan şüpheli çocukların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

