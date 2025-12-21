Eskişehir'de Liseliler Arasında Kanlı Kavga: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı

Olayın Detayları

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi Şehitlik Tramvay Durağı çevresinde, dün saat 17.30 sıralarında liseliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayda çok sayıda öğrenci darbedilirken, bir öğrenci baygınlık geçirdi ve 15 yaşındaki K.A. bacağından bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ambulansta müdahale etti; bıçaklanan öğrenci ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, çocukları ayırmaya çalışan bir vatandaş da darbedildi.

Görgü Tanıkları

Görgü tanığı Büşra Özdemir olayı şöyle anlattı: "15 kişiden oluşan bir grup, bir çocuğu dövdü. Bayağı hırpaladılar, bıçakla saldırdılar. Biri bıçaklandı. Olay anında çocuğum yanımda olmasına rağmen, anne olduğum için hemen elimden geldiği kadarıyla ve yanımdaki insanlarla olaya müdahale ettim. Bu sefer çocuklar kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşları dövmeye çalıştılar. Eskişehir’i Teksas’a çevirmişlerdi, hepsinde bıçak vardı. İnşallah çocukların sağlığı iyi olur"

Bir diğer görgü tanığı Ahmet Balkan ise "Saldırganlar çocuğu bıçaklamak üzere koşarken, ben de onu korumaya çalıştım. Çocuk, 'Bıçaklayacaklar beni' diye feryat ediyordu. Bu esnada 3-4 kişi bana arkadan saldırdılar, darbedildim. Sonuna kadar da şikeyetçiyim" dedi.

Soruşturma

Çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılan kavganın ardından şüpheli çocuklar olay yerinden kaçtı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

