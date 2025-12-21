DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.971,32 0,02%
BITCOIN
3.782.017,6 -0,13%

Eskişehir'de Liseliler Arasında Kanlı Kavga: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı

Eskişehir Vişnelik'te liseliler arasındaki kavgada 15 yaşındaki K.A. bıçaklandı; çok sayıda öğrenci ve bir yetişkin darbedildi, şüpheliler kaçtı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:45
Eskişehir'de Liseliler Arasında Kanlı Kavga: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı

Eskişehir'de Liseliler Arasında Kanlı Kavga: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı

Olayın Detayları

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi Şehitlik Tramvay Durağı çevresinde, dün saat 17.30 sıralarında liseliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayda çok sayıda öğrenci darbedilirken, bir öğrenci baygınlık geçirdi ve 15 yaşındaki K.A. bacağından bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ambulansta müdahale etti; bıçaklanan öğrenci ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, çocukları ayırmaya çalışan bir vatandaş da darbedildi.

Görgü Tanıkları

Görgü tanığı Büşra Özdemir olayı şöyle anlattı: "15 kişiden oluşan bir grup, bir çocuğu dövdü. Bayağı hırpaladılar, bıçakla saldırdılar. Biri bıçaklandı. Olay anında çocuğum yanımda olmasına rağmen, anne olduğum için hemen elimden geldiği kadarıyla ve yanımdaki insanlarla olaya müdahale ettim. Bu sefer çocuklar kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşları dövmeye çalıştılar. Eskişehir’i Teksas’a çevirmişlerdi, hepsinde bıçak vardı. İnşallah çocukların sağlığı iyi olur"

Bir diğer görgü tanığı Ahmet Balkan ise "Saldırganlar çocuğu bıçaklamak üzere koşarken, ben de onu korumaya çalıştım. Çocuk, 'Bıçaklayacaklar beni' diye feryat ediyordu. Bu esnada 3-4 kişi bana arkadan saldırdılar, darbedildim. Sonuna kadar da şikeyetçiyim" dedi.

Soruşturma

Çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılan kavganın ardından şüpheli çocuklar olay yerinden kaçtı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE LİSELİLER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ VE OLAYA MÜDAHALE EDEN YETİŞKİN...

ESKİŞEHİR'DE LİSELİLER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ VE OLAYA MÜDAHALE EDEN YETİŞKİN VATANDAŞ DARP EDİLİRKEN, 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLANARAK YARALANDI.

ESKİŞEHİR'DE LİSELİLER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ VE OLAYA MÜDAHALE EDEN YETİŞKİN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yağmurda Aynı Cadde Üzerinde 4 Kaza: Sürücüler Diğerlerini Uyardı
2
Hatay'da Kuzuculu Geçilmez Kanyonu'nda Heyelan: Ekipler Bölgeye Sevk Edildi
3
Aydın Efeler'de Kaçak Define Kazısı: 1 Ölü, 1 Tutuklama
4
Abant Yolunda Kafa Kafaya Kaza: Ağır Yaralı Genç Hastanede Hayatını Kaybetti
5
Eskişehir'de Liseliler Arasında Kanlı Kavga: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı
6
Cizre'de Öğretmen Tutuklandı: 19 Öğrencinin İfadesiyle Taciz İddiası
7
Büyükçekmece'de Geceki Kaza Sabah Fark Edildi: 2 Ölü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025