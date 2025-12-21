DOLAR
Eskişehir'de Otobüs Yangını: 25 Yolcu Son Anda Kurtarıldı

Eskişehir-Ankara kara yolunda motor kısmında yangın çıkan Ankara-İzmir seferindeki otobüs, 25 yolcu son anda tahliye edilerek söndürüldü; otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:43
Sivrihisar, Mülk Mahallesi — Eskişehir-Ankara kara yolu

Eskişehir'de seyir halindeyken alevlere teslim olan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Ankara-İzmir seferini yapan otobüste bulunan yolcular son anda tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı ve alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Olay, Eskişehir-Ankara kara yolu Sivrihisar ilçesi Mülk Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Otobüs içinde bulunan 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin, eşyalarını kurtararak otobüsten tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler arasında 2 itfaiye aracı ile jandarma ve polis ekipleri yer aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında şans eseri yaralanan olmadı, ancak alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

