Eskişehir'de Polis Spiralle Kapıyı Kesti: Çatıdan Kaçmaya Çalışanlar Yakalandı

Eskişehir'de polis, spiralle demir kapıyı keserek yasa dışı kumar oynatılan mekâna girdi; çatıda kaçmaya çalışanlar yakalandı, 43 kişiye 498.972 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:18
Eskişehir'de düzenlenen operasyon, film sahnelerini aratmayan detaylarla sonuçlandı. Eskişehir İl Emniye Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında, yasa dışı kumar oynatıldığı belirtilen adrese müdahale edildi.

Operasyonun ayrıntıları

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesinde bulunan binaya girmek isteyen ekipler, güçlendirilmiş demir kapı ile karşılaştı. Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kapıyı spiralle ortasından keserek binaya giriş yaptı.

Yapılan aramada, şüphelilerin binanın girişine yerleştirdikleri kamera sistemi ile çevreyi izledikleri tespit edildi. Arama sırasında, çatı kısmından yan bina çatısına kaçmaya çalışan 2 kişi kıskıvrak yakalandı. Kaçışta kullanılan valizde yapılan kontrolde, kumar düzeninde kullanılan tombala makinesi ele geçirildi.

Uygulanan cezalar ve işlemler

Binada kumar oynamak için bulunan 43 kişiye toplam 498.972 TL idari ceza uygulandı. Operasyon kapsamında 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

