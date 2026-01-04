Eskişehir'de Polis Spiralle Kapıyı Kesti: Çatıdan Kaçmaya Çalışanlar Yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen operasyon, film sahnelerini aratmayan detaylarla sonuçlandı. Eskişehir İl Emniye Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında, yasa dışı kumar oynatıldığı belirtilen adrese müdahale edildi.
Operasyonun ayrıntıları
Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesinde bulunan binaya girmek isteyen ekipler, güçlendirilmiş demir kapı ile karşılaştı. Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kapıyı spiralle ortasından keserek binaya giriş yaptı.
Yapılan aramada, şüphelilerin binanın girişine yerleştirdikleri kamera sistemi ile çevreyi izledikleri tespit edildi. Arama sırasında, çatı kısmından yan bina çatısına kaçmaya çalışan 2 kişi kıskıvrak yakalandı. Kaçışta kullanılan valizde yapılan kontrolde, kumar düzeninde kullanılan tombala makinesi ele geçirildi.
Uygulanan cezalar ve işlemler
Binada kumar oynamak için bulunan 43 kişiye toplam 498.972 TL idari ceza uygulandı. Operasyon kapsamında 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
