Eskişehir'de Polisten Günübirlik Kiralanan Evlere KBS Denetimi: 3 İşletmeye Ceza

Eskişehir'de polisten günübirlik kiralanan evlere denetim

Eskişehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde günübirlik kiralanan evlere yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

Denetim detayları

Uygulamaya 45 personel ve 8 ekip katıldı. Yapılan denetimde toplam 64 işletme ve bu işletmelere ait 851 oda kontrol edildi.

Denetimler sırasında, bazı işletmelerin Kimlik Bildirim Sistemi (KBS)ne eksik veri gönderdiği tespit edildi. Buna göre 3 işletme hakkında cezai işlem uygulandı.

Sonuç

Polisin gerçekleştirdiği denetimlerle kayıt düzenine uyumun sağlanması ve kamu güvenliğinin korunması amaçlandı. Tespit edilen eksiklikler hakkında idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE GÜNÜBİRLİK KİRALANAN EVLERE YÖNELİK YAPILAN POLİS DENETİMİNDE, KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ’NE (KBS) EKSİK VERİ GÖNDERDİĞİ BELİRLENEN 3 İŞLETME HAKKINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.