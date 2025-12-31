DOLAR
Eskişehir'de Polisten Günübirlik Kiralanan Evlere KBS Denetimi: 3 İşletmeye Ceza

Eskişehir'de polis, yılbaşı tedbirleri kapsamında günübirlik kiralanan evleri denetledi; 64 işletme, 851 oda incelendi, 3 işletmeye KBS'ye eksik veri nedeniyle ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:05
Eskişehir'de Polisten Günübirlik Kiralanan Evlere KBS Denetimi: 3 İşletmeye Ceza

Eskişehir'de polisten günübirlik kiralanan evlere denetim

Eskişehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde günübirlik kiralanan evlere yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

Denetim detayları

Uygulamaya 45 personel ve 8 ekip katıldı. Yapılan denetimde toplam 64 işletme ve bu işletmelere ait 851 oda kontrol edildi.

Denetimler sırasında, bazı işletmelerin Kimlik Bildirim Sistemi (KBS)ne eksik veri gönderdiği tespit edildi. Buna göre 3 işletme hakkında cezai işlem uygulandı.

Sonuç

Polisin gerçekleştirdiği denetimlerle kayıt düzenine uyumun sağlanması ve kamu güvenliğinin korunması amaçlandı. Tespit edilen eksiklikler hakkında idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

