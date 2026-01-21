Adana'da lüks villada aile faciası: Babadan eşine son mesaj

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:08
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak akşamı bir villada yaşanan olayda, iddialara göre Sergen A. (34) eşine "Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız" mesajı gönderdi. Ardından bahçedeki lüks otomobilini ateşe verdi, daha sonra tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert (6)'i vurup aynı silahla kendini öldürdü.

Olay yerinden ilk bilgiler

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen G.A. ile aile yakınları acı haberi aldı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Komşu anlatımı

Çiftin komşusu Zehra Özgül yaşananları şöyle aktardı: "Olay sırasında kendi evimdeydim. Komşum geldi dedi ki; 'Aşağıdaki evde arabayı ateşe verdi.' Ben pencereden baktım, önce otları falan yakıyordur zannettim. Daha sonra alevler yükseldi. Bunun üzerine G.A.'yı aradım. G.A., bana telefonda 'Abla çocuklarım elinde, çocuklarımı kurtar' diyerek çığlık attı. Ben çılgına döndüm, evden fırladım sokağa attım kendimi."

Özgül, olay sırasında "Arabada patlamalar meydana gelince korktum. Sokakta feryat figan bağırdım. O patlamalarla beraber silahta patladı. Silah hiç aklıma gelmedi, Sergen A.'nın böyle bir şey yapacağı aklıma gelmedi" dedi.

Mesaj iddiası ve aile yakınlarının sözleri

Zehra Özgül, G.A.'nın annesiyle konuştuğunda onların da Sergen A.'nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediğini belirtti. Özgül, "Olaydan dakikalar önce Sergen A., G.A.'ya 'Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız' diye mesaj attığını G.A.'nın annesi söyledi" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

