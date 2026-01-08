Eskişehir'de SİBERAY ile 74 Etkinlik: 65 bin 82 Kişi Siber Suçlar Hakkında Bilgilendirildi

Eskişehir'de SİBERAY ile 74 Etkinlikte 65 bin 82 Kişiye Bilinçlendirme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içinde yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında vatandaşları siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Program ve hedefler

Çalışmalar, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ile farkındalık ve bilinçlendirme amaçlarıyla oluşturulan SİBERAY Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Program kapsamında; çevrimiçi dolandırıcılık, yasadışı bahis, dijital bağımlılıkla mücadele yöntemleri, siber zorbalık, internette kişisel güvenlik ve bilinçli internet kullanımı ile sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlikler ve ulaşım

Üniversiteler, fuar alanları, stadyum, merkezi lokasyonlar ve şehrin yoğun noktalarında kurulan stantlarda bilgi yarışmaları düzenlendi. Ekipler tarafından vatandaşlara broşürler dağıtılırken, halka açık yerlere afişler asıldı. Ayrıca kurum çalışanlarına ve ebeveynlere yönelik seminerlerin yanı sıra merkez ve dış ilçelerdeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki okullarda öğrenci ve öğretmen katılımlı eğitimler gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar kapsamında yıl boyunca düzenlenen 74 etkinlik sonucunda toplam 65 bin 82 vatandaşın siber suçlar hakkında bilgilendirildiği açıklandı.

