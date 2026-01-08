Eskişehir'de SİBERAY ile 74 Etkinlik: 65 bin 82 Kişi Siber Suçlar Hakkında Bilgilendirildi

Eskişehir'de 2025'te düzenlenen 74 SİBERAY etkinliğiyle toplam 65 bin 82 vatandaş, siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:42
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:42
Eskişehir'de SİBERAY ile 74 Etkinlikte 65 bin 82 Kişiye Bilinçlendirme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içinde yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında vatandaşları siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Program ve hedefler

Çalışmalar, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ile farkındalık ve bilinçlendirme amaçlarıyla oluşturulan SİBERAY Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Program kapsamında; çevrimiçi dolandırıcılık, yasadışı bahis, dijital bağımlılıkla mücadele yöntemleri, siber zorbalık, internette kişisel güvenlik ve bilinçli internet kullanımı ile sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlikler ve ulaşım

Üniversiteler, fuar alanları, stadyum, merkezi lokasyonlar ve şehrin yoğun noktalarında kurulan stantlarda bilgi yarışmaları düzenlendi. Ekipler tarafından vatandaşlara broşürler dağıtılırken, halka açık yerlere afişler asıldı. Ayrıca kurum çalışanlarına ve ebeveynlere yönelik seminerlerin yanı sıra merkez ve dış ilçelerdeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki okullarda öğrenci ve öğretmen katılımlı eğitimler gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar kapsamında yıl boyunca düzenlenen 74 etkinlik sonucunda toplam 65 bin 82 vatandaşın siber suçlar hakkında bilgilendirildiği açıklandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

