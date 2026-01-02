Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı

Eksi dereceler kırsal çiftlikleri vurdu

Eskişehir'de eksi seviyelerde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kırsal alanlardaki bazı çiftliklerde su şebekeleri dondu. Besiciler, hayvanlarını sulamak için donan boru hatlarını sıcak su ve ateşle çözmeye çalışıyor.

Yalaklarına su sağlayan boru hatlarının donması sonucu birçok çiftlikte çiftçiler ve hayvan besicileri zor anlar yaşıyor. Donan çeşmeler ve buzla kaplı borular nedeniyle hayvanlara düzenli su sağlanamıyor, besiciler sürekli müdahalede bulunuyor.

Gökmen Dağ, "Sabah geldiğimizde sularımızın donduğunu gördük. Şu anda sularımızın açılması için sürekli uğraşıyoruz. Hayvanlarımıza su veremedik, susuz kaldılar. Uzun yıllar sonra ilk kez böyle bir soğuk gördük" diyerek yaşanan güçlüğü ifade etti.

