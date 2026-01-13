Eskişehir'de Üvey Babasını Bıçakladı: 50 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Eskişehir Şirintepe'de çıkan kavgada H.Ö., üvey babası Y.B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı; zanlı gözaltına alındı, yaralı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:33
Olay, Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta saat 11.00 sıralarında gerçekleşti

Eskişehir'de, H.Ö. ile üvey babası Y.B. (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada H.Ö.'nün bıçakladığı Y.B. ağır yaralandı.

Olay anında müdahale etmeye çalışan annenin çabaları sonuç vermedi. Çevredekilerin de yardıma koştuğu yaralı için ilk müdahaleyi yapan bir vatandaş, kanamayı durdurmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı Y.B.'yi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Olay yerindeki apartman girişinin zemininin kanla kaplandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli H.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

