Eskişehir'de Üvey Babasını Bıçakladı: 50 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Eskişehir'de üvey babasını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli gözaltında

Olay, Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta saat 11.00 sıralarında gerçekleşti

Eskişehir'de, H.Ö. ile üvey babası Y.B. (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada H.Ö.'nün bıçakladığı Y.B. ağır yaralandı.

Olay anında müdahale etmeye çalışan annenin çabaları sonuç vermedi. Çevredekilerin de yardıma koştuğu yaralı için ilk müdahaleyi yapan bir vatandaş, kanamayı durdurmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı Y.B.'yi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Olay yerindeki apartman girişinin zemininin kanla kaplandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli H.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

