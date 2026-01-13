Kars’ta 3 Aranan Şahıs Yakalandı — Toplam 9 Yıl 19 Ay Kesinleşmiş Hapis

Kars’ta TCK-86/1 kapsamında toplam 9 yıl 19 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma tarafından Akyaka, Kars ve Sarıkamış'ta yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:22
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında toplam 9 yıl, 19 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın Detayları

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, TCK-86/1 (Kasten Yaralama) suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Akyaka ilçesinde; aynı suçtan 3 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Kars'ta; ve 3 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan bir şahıs Sarıkamış'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Valilikten Açıklama

Konuya ilişkin Kars Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

