Vali Davut Gül: İstanbul'da su krizi yok

İstanbul Valisi Davut Gül, valilik tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programında 2023, 2024 ve 2025 yıllarındaki asayiş başarılarını paylaşarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, İstanbul'da bir su krizi bulunmadığını belirtti ve su yönetimi çağrısında bulundu.

Su durumu ve Melen Projesi

Vali Gül suya ilişkin değerlendirmesinde, İstanbul'un su ihtiyacının büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde hayata geçirilen Melen Projesi ile karşılandığını vurguladı. Gül, konuyla ilgili şunları söyledi: "İstanbul’da şu an itibariyle bir su krizi yok. Ama bu İstanbul’a yağmur yağdı ya da İstanbul’da akarsular çok olduğu için değil, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun belediye başkanlığı döneminde Melen‘den suyun getirildi. İstanbul’a biliyorsunuz 150 kilometre 200 kilometre’de sular geliyor. Dolayısıyla da normal şartlarda vanaları kapatsak İstanbul’da muhtemelen bir ay sonra suyumuz kalmayacak o açıdan biz suyu verimli kullanmak durumundayız. İkincisi İstanbul’da bir krizi yok, İstanbul’da hemşehrilerimizin ihtiyacını bir şekilde karşılıyor"

Vali Gül, suyun israf edilmeden kullanılması gerektiğini belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar

Gül, göreve geldiklerinden bu yana sahipsiz hayvanlarla ilgili vatandaşların yaşadığı sıkıntıları gözlemlediklerini ifade etti. İçişleri Bakanlığı’nın düzenlemelerine atıfla Gül, ilgili açıklamayı şu sözlerle aktardı: "Biz bu köpekleri, sahipsiz hayvanları nereye, nerede barındıralım, yer yok’ dediler. Haklı olarak bakıyorum. Orman alanları içerisinde talep edilen bütün belediyelere yer tahsis ediliyor. Hiçbir belediyemiz, ’biz sahipsiz hayvanlarını toplayacağız ama götüreceğimiz yer yok, barındıracağımız yer yok’ diyemeyecek. Yasal düzenleme yapıldı. Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım"

Kaçak göçle kararlı mücadele

Kaçak göçle mücadelede kararlılık vurgulayan Vali Gül, kayıtlı olmayan göçmenlere ilişkin uygulamaların sürdüğünü belirtti. Gül, bu konuda şunları söyledi: "Önemli olan yabancı olması değil kayıtlı olmasıdır. Bizim yaptığımız göçmenlerle beraber ya da yabancıyla mücadele değil kaçak göçle mücadele. Ne demek bu, kaçak göçle mücadele. Adamın nerden geldiğini bilmiyoruz, nasıl geldiğini bilmiyoruz. Ya da 3 ay vizeyle gelip 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kalmasını istemiyoruz. Kayıtlı girdiyse kayıtlı yaşıyorsa kayıtlı şekilde şehre katkı sunuyorsa bununla ilgili hiçbir problem yok. Mobil göç noktaları 2.5 senedir bu işlemleri yapıyor. Mobil göç noktalarının esası şu, biz göçmeni suçlu olarak görmüyoruz. Vize ihlali demek polislik bir konu değil. Mobil göç noktaları göçle entegre şekilde eksikleri tamamlayarak, varsa kaçak olanları tespit ederek sınır dışı işlemi yapıyor"

Motosiklet düzenlemesi gerekiyor

Kent içi trafik ve artan motosiklet sayısına dair soruyu yanıtlayan Gül, düzenleme ve uygulama ihtiyacına dikkat çekti: "Motosikletlere mutlaka bir kural getirmek gerekiyor. Var olan kuralları da uygulamak gerekiyor. Kısmen yasal düzenlemelere ihtiyaç var kısmen de uygulama yapmamız gerekiyor"

Vali Davut Gül'ün açıklamaları, İstanbul'un su yönetimi, sokak hayvanları, göç politikaları ve trafik düzenlemeleri gibi güncel gündem maddelerinde yürütülen çalışmalara dair net mesajlar içeriyor.

