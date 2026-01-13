Atakum'da SPA merkezine fuhuş operasyonu: 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:26
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir SPA merkezine yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyonda, şüpheli ikametler ve iş yerine eş zamanlı baskınlar yapıldı; toplam 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan Ş.E., M.S. ve B.S., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Ele geçirilen deliller ve mağdur tespiti

Aramalarda şüphelilere ait cep telefonlarına el konulurken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 5 mağdur ve 15 bilgi sahibi tespit edildi.

Mahkeme kararı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ş.E. ve M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

