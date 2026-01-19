İzmir Ödemiş'te Burak Odabaş'ın şüpheli ölümü: Aracı içinde yanmış halde bulundu

Aile "kaza veya intihar" demiyor, cinayet şüphesi üzerinde duruluyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, iki gün boyunca kayıp olarak aranan 33 yaşındaki orman işçisi Burak Odabaş, Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda aracının içinde yanmış halde bulundu.

Olay, Ödemiş ilçesi Üzümlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 Ocak günü sabah saat 08.00 sıralarında Artvin’den Ödemiş’e orman kesim işleri için gelen Odabaş, ilçe merkezindeki evinden ayrıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, ertesi gün Üzümlü Mahallesi orman kesim sahasında, Odabaş’a ait 53 AY 993 plakalı aracın tamamen yanmış olduğu ve genç müteahhidin araç içerisinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aile üyeleri, Bursa ve Artvin’den Ödemiş’e gelerek olay yerinde inceleme yaptı. Olayın ardından acılı yakınlar, bunun bir kaza veya intihar olamayacağını savunarak "cinayet şüphesi" üzerinde durduklarını belirtti.

Baba Sefer Odabaş olayla ilgili şunları söyledi: "Oğlumuz buraya yanan alanlardaki çalışmaları yürütmek için gelmişti. Cumartesi günü aracının içinde yanmış vaziyette bulunduğu haberini aldık. Olay yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda bunun bir kaza ya da intihar olamayacağına kanaat getirdik. Aracın tutuştuğu yer ile bulunduğu nokta birbirinden farklı. O sabah hak edişini almıştı ancak bu paranın nereye gittiği belli değil. Cuma günleri o bölgede çalışma yapılmamasına rağmen oraya çıkması ve aracın geri planda düz bir alan varken rampada bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu bir gasp ya da başka bir olay olabilir."

Amca Zakir Odabaş ise vefatın bulunduğu pozisyonun şüphe uyandırdığını belirterek, "Yeğenimin cansız bedeni aracın ön koltuğunda değil, arka tarafındaydı. Aracın arkasında yatak veya dinlenecek bir alan yokken orada bulunması şüphelerimizi artırıyor. Aldığımız bilgilere göre yeğenim, ’Burada niye çalışıyorsun?’ gibi sözlerle tehditler alıyormuş. Ayrıca işçilerle ödemeler konusunda sorun yaşadığı söyleniyordu. Kanaatimizce bu olay, cinayete kaza süsü verilmiş bir durumdur" dedi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Burak Odabaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile ile yapılacak DNA eşleşmesinin ardından Odabaş’ın memleketi Artvin’de toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor; jandarma ve adli makamlar incelemelerine devam ediyor.

