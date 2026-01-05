DOLAR
Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Yayaya Çarpıp Kaçan Sürücü Evde Yakalandı

Eskişehir'de yarış sırasında 3 yayayı öldüren sürücü Muhammed D. ve beraberindekiler gözaltına alındı; araç kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında terk edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 07:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 07:51
Olayın detayları

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 26 ADU 714 plakalı otomobiliyle sürücü Muhammed D., tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (21)'ya çarptı. Olay yerinde üç yaya hayatını kaybetti. Kazaya karışan araç, olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu.

Soruşturma ve gözaltılar

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, kazanın yarış sırasında iki araç arasında gerçekleştiği ve Muhammed D.'nin diğer aracı sollamak için aracını tramvay yoluna soktuğu tespit edildi. Kazanın ardından sürücünün otomobilini yol kenarına bırakarak başka bir araca binip kaçtığı belirlendi.

Şüphelinin 71 Evler Nahallesi'ndeki bir evde olduğu tespit edilerek, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muhammed D.'nin yanında bulunan Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı.

Üç kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen Muhammed D., önce Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından polis merkezine götürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

