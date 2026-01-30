Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 6’sı yabancı 15 kadın kurtarıldı, 13 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, fuhuş suçlarının önlenmesi ve suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, 6’sı yabancı olmak üzere 15 mağdur kadın kurtarıldı.

Operasyon detayları

Eskişehir merkezli operasyonda işlemler Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bartın ve Aydın illerinde eş zamanlı yürütüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin eskort siteleri üzerinden müşterilere ulaştığını, kadınları fuhşa zorladığını ve aracılık yaparak haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası, çalıntı olduğu belirlenen 68 adet Tibet meditasyon kâsesi ile çok sayıda dijital materyal yer aldı.

Operasyon kapsamında kurtarılan kadınların korunmasına yönelik işlemler başlatıldı. Şüpheliler hakkında adli işlemlere devam ediliyor ve soruşturma sürüyor.

