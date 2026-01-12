Eskişehir Mihalıççık'ta Kar Küreme Kamyonu Yoldan Çıktı

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:01
Olayın Detayları

Eskişehir'de dün etkisini iyiden iyiye hissettiren kar yağışı kentin bazı ilçelerini beyaza bürüdü. Mihalıççık, yüksek rakımı nedeniyle yoğun kar alırken ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yoğun kar sonrası kırsal Yunusemre Mahallesi karayolu kısmen kapandı. Yolu açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler bölgeye yönlendirildi.

Çalışmaları yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin önünde, bıçak takılı kar küreme kamyonu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Şarampole devrilen kamyon, yine ekiplerin müdahalesi ile çıkarıldı.

