Eskişehir Sivrihisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza ve İlk Bulgular

Kaza, dün gece Sivrihisar’a 8 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Eskişehir’den Ankara’nın Polatlı ilçesine doğru seyreden, 06 VTN plakalı otomobilin sürücüsü Oğuzhan Çiftçi, henüz belirlenemeyen bir sebeple aracın kontrolünü kaybetti.

Otomobil önce bankere çarptı, ardından takla attı. Kazada 22 yaşındaki sürücü Oğuzhan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti; araçta bulunan eşi Yağmur Çiftçi ağır yaralandı.

Tedavi ve Sosyal Etki

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk tedavisi yapılan Yağmur Çiftçi, sevk edildiği Eskişehir’deki hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Genç çiftin geçtiğimiz yıl evlendiği bildirildi.

Kaza, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

KAZADA 22 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ OĞUZHAN ÇİFTÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ