İzmir'de 19 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Konak'ta gerçekleştirilen denetimde aranan şahıs tespit edildi
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü denetimler sonucunda, hakkında "Silahlı yağma" suçundan 19 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, 31 Aralık günü şüphe üzerine durdurulan H.Ö. (44) isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda cezasının kesinleştiği belirlendi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
