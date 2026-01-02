İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı
Konak — 31 Aralık
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri, silahlı yağma suçundan hakkında 19 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Olay, 31 Aralık tarihinde Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü geniş çaplı çalışma sırasında meydana geldi.
Çalışma kapsamında şüphe üzerine durdurulan H.Ö. (44) isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası kaydının bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan H.Ö., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
