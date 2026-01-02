DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

İzmir Konak'ta silahlı yağma suçundan 19 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ö. polis tarafından yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:54
İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Konak — 31 Aralık

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri, silahlı yağma suçundan hakkında 19 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Olay, 31 Aralık tarihinde Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü geniş çaplı çalışma sırasında meydana geldi.

Çalışma kapsamında şüphe üzerine durdurulan H.Ö. (44) isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan H.Ö., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, HAKKINDA...

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, HAKKINDA "SİLAHLI YAĞMA" SUÇUNDAN 19 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok
2
Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün
3
Başakşehir’de Vinç Çıkarma Çalışmaları 28. Saate Girdi
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı
7
İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları