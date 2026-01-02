Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün

Arama kurtarma ekipleri gece ara verip gündüz yeniden çalışıyor

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan sürücüyü bulma çalışmaları 5’inci gününde de aralıksız sürüyor.

Olay, 29 Aralık 2025 tarihinde kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında gerçekleşti. Yoğun kar yağışı nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 1 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, 3 kişinin cenazesine ulaşılmış; 1 kişi olan sürücü Halil Gündüz (42) ise kayboldu.

Günün aydınlanmasıyla başlayan arama kurtarma çalışmaları, havanın kararmasıyla ara veriliyor ve ertesi gün yeniden devam ediyor.

Arama çalışmalarına kanal içinde dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 27 personel katılıyor. Kanal dışında ise 109 personel tarama faaliyeti yürütüyor. Yaklaşık 50 kilometrelik bir alana yayılan çalışmalarda toplam 136 kişi görev almış durumda.

Yetkililer, arama faaliyetlerinin koordineli şekilde sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

