Afyonkarahisar'da mağarada yakalanan şüpheli: 41 suç kaydı, 16 yıl 8 ay hapis

Afyonkarahisar’da 41 suç kaydı bulunan A.R.G., 16 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı mağarada polis tarafından yakalandı; anlar polis kamerasında.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:42
Afyonkarahisar’da, çok sayıda suç kaydı bulunan ve hakkında ciddi hapis cezası bulunan bir şüpheli, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu saklandığı mağarada yakalandı.

Gözaltı anı kameraya yansıdı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 41 farklı suç kaydı bulunan A.R.G.’nin uyuşturucu madde ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Ekipler, takibin ardından dağlık bir alanda şüpheliyi köşeye sıkıştırdı. Kaçmaya çalışırken saklandığı mağarada kıskıvrak yakalanan şüphelinin yakalanma anı, polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

