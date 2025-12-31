Eskişehir Valisi Aksoy'tan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yeni Yıl Ziyareti

Ziyaret ve kutlama detayları

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Aksoy, müdürlükteki görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı. Ziyarette gelen ihbarlar, merkezde yürütülen çalışmalar ve acil çağrı hizmetleri hakkında çalışanlardan bilgi aldı.

112 personelinin, güvenlik güçlerinin ve görevi başındaki tüm kamu çalışanlarının yeni yılını kutlayan Vali Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan tüm personele özverili ve fedakar çalışmaları için teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve sağlığını sağlamak adına gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışıyorsunuz. Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

