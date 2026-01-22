Eyüpsultan'da Gecekondu Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

Eyüpsultan İslambey Mahallesi'ndeki gecekondu yangınında bir kişi yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen Fatma Balcı olay yerinde tedavi edildi; yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 08:49
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 08:49
Olayın Gelişimi

Eyüpsultan'da bir gecekonduda başlayan yangın, bitişik nizamdaki diğer bir gecekonduya da sıçradı. Yangın, 07.00 sıralarında İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası sokakta henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı.

Hızla büyüyen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının daha geniş bir alana sirayeti başlangıç aşamasında engellendi.

Can Kaybı ve Yaralı

Yangında, evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan, yanan gecekondunun yanında bulunan evde dumandan etkilenen ve çıkamayan Fatma Balcı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı ve olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Olay sırasında yanan gecekondudaki mutfak tüplerinin patladığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin yanan gecekondudan çıkarılması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Müdahale ve Sonrası

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ediyor.

