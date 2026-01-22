Eyüpsultan’da gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde 07.00'de çıkan gecekondudaki yangın bitişiğe sıçradı; 1 kişi hayatını kaybederken, Fatma Balcı dumandan etkilendi ve kurtarıldı.

Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak’ta sabah saat 07.00 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer gecekonduya da sıçradı.

Olay yerindeki müdahale ve can kaybı

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı; ancak evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Can kaybının olduğu yanan gecekondudan cenazenin çıkarılma çalışmaları sürüyor.

Bitişik evde dumandan etkilenen Fatma Balcı ekipler tarafından kurtarıldı. Balcı’ya olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yangının seyri ve soruşturma

Yangın sırasında gecekondudaki mutfak tüplerinin de patladığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

