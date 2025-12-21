DOLAR
Eyüpsultan'da İETT Şoförü Bisikletliye Çarptı: Olay Anı Kamerada

Eyüpsultan Bulvarı’nda İETT şoförü ile bisikletli İslam Erkul arasındaki tartışma sonrası şoförün bisikletliye çarpıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:08
Eyüpsultan'da İETT şoförü bisikletliye çarptı

Olay anı güvenlik kamerasında

Eyüpsultan Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde bir İETT şoförü ile bisikletli İslam Erkul arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, iddialara göre İETT şoförü bisikletliye çarpıp olay yerinden uzaklaştı.

Kaza sonucu İslam Erkul yola savruldu ve hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslam Erkul hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis, İETT şoförünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaşananların tamamı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, soruşturma kapsamında delil olarak değerlendiriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

