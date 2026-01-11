Kahramanmaraş'ta metruk evde yangın söndürüldü
İtfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına aldı
Kahramanmaraş’ta, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesindeki ahşap bir metruk evde yangın çıktı.
Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ihbarla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Can kaybı yaşanmadı; yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ'TA METRUK BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.