Kahramanmaraş'ta Metruk Evde Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Divanlı'da çıkan metruk ev yangını itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü; can kaybı yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 23:36
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:45
Kahramanmaraş’ta, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesindeki ahşap bir metruk evde yangın çıktı.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ihbarla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Can kaybı yaşanmadı; yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

