Bingöl'de Trafik Kazası: Kar ve Buzlanma Nedeniyle Otomobil Tıra Çarptı
Kaza Bilgileri
Bingöl'ün Bilaloğlu köyü mevkiinde meydana gelen kazada, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil tıra arkadan çarptı.
33 CBB 06 plakalı otomobilin kayması sonucu oluşan çarpışmada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
