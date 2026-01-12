Bingöl'de Trafik Kazası: Kar ve Buzlanma Nedeniyle Otomobil Tıra Çarptı

Bingöl'ün Bilaloğlu köyü mevkiinde, kar ve buzlanma nedeniyle 33 CBB 06 plakalı otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; UMKE ve 112 ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 00:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 00:08
Kaza Bilgileri

Bingöl'ün Bilaloğlu köyü mevkiinde meydana gelen kazada, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil tıra arkadan çarptı.

33 CBB 06 plakalı otomobilin kayması sonucu oluşan çarpışmada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

