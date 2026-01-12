Bingöl'de Trafik Kazası: Kar ve Buzlanma Nedeniyle Otomobil Tıra Çarptı

Bingöl'ün Bilaloğlu köyü mevkiinde, kar ve buzlanma nedeniyle 33 CBB 06 plakalı otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; UMKE ve 112 ekipleri müdahale etti.