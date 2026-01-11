Çorum Alaca'da Bisiklet Zincirine Sıkışan 5 Yaşındaki Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı
Günhan Mahallesi'nde itfaiye müdahalesiyle kurtarma
Çorum’un Alaca ilçesinde, Günhan Mahallesi Bitki Sokak'ta bisiklet zincirine parmağı sıkışan M.D. (5) isimli çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye sağlık ekipleri ile Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çocuğun sıkışan parmağını bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
