Çorum Alaca'da Bisiklet Zincirine Sıkışan 5 Yaşındaki Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı

Çorum’un Alaca ilçesinde M.D. (5), bisiklet zincirine sıkışan parmağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı; olay yerinde ilk müdahale yapıldı, çocuk hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 23:52
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:52
Çorum Alaca'da Bisiklet Zincirine Sıkışan 5 Yaşındaki Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı

Çorum Alaca'da Bisiklet Zincirine Sıkışan 5 Yaşındaki Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı

Günhan Mahallesi'nde itfaiye müdahalesiyle kurtarma

Çorum’un Alaca ilçesinde, Günhan Mahallesi Bitki Sokak'ta bisiklet zincirine parmağı sıkışan M.D. (5) isimli çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye sağlık ekipleri ile Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çocuğun sıkışan parmağını bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE BİSİKLET ZİNCİRİNE PARMAĞI SIKIŞAN ÇOCUK, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE BİSİKLET ZİNCİRİNE PARMAĞI SIKIŞAN ÇOCUK, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDI.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE BİSİKLET ZİNCİRİNE PARMAĞI SIKIŞAN ÇOCUK, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'de Trafik Kazası: Kar ve Buzlanma Nedeniyle Otomobil Tıra Çarptı
2
Aksaray'da Şiddetli Yağmur Trafikte Aksamaya Neden Oldu
3
Kayseri'de Kaçak Kazı Suçüstü: 3 Gözaltı
4
Adıyaman'da Bina Yöneticisi Çatıdan Düşerek Yaşamını Yitirdi
5
Durmuş Ali Arslan'ın cinayet davasında 'Kan parası ve tehdit' iddiası
6
Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: 2 kişi hafif yaralandı
7
Kırıkkale'de hemzemin geçitte dolmuşa tren çarptı: Sürücü son anda kurtuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları