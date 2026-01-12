Adıyaman'da Bina Yöneticisi Çatıdan Düşerek Yaşamını Yitirdi

Adıyaman'da Bina Yöneticisi Çatıdan Düşerek Öldü

Olayın Detayları

Adıyaman'ın Yeni Mahalle semtinde meydana gelen olayda, yöneticisi olduğu binada su kaçağını kontrol etmek için çatıya çıkan Mehmet Tanrıverdi (41), dengesini kaybederek aşağı düştü.

Bina sakinleri durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tanrıverdi, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın meydana geldiği yapı, 6 katlı olarak bildirildi. Tanrıverdi'nin cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı.

ADIYAMAN’DA YÖNETİCİSİ OLDUĞU BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.