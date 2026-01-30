Fenomen Mika Raun Can Gözaltında: İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturması

Fenomen Mika Raun Can Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında işlem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Can'ı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçlamasıyla gözaltına alınan Mika Raun Can'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında devam ediyor.

