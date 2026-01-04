DOLAR
Fethiye'de 58 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 24'ü Çocuk

Muğla'nın Fethiye ilçesi Çığlık Koyu'nda Sahil Güvenlik ekipleri karada bekleyen 24'ü çocuk toplam 58 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 19:26
Çığlık Koyu'nda Sahil Güvenlik Müdahalesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, karada bekleyen 24'ü çocuk olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesi Çığlık Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 34 düzensiz göçmen ile beraberinde bulunan 24 çocuk yakalandı.

