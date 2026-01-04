Fethiye'de 58 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 24'ü Çocuk

Çığlık Koyu'nda Sahil Güvenlik Müdahalesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, karada bekleyen 24'ü çocuk olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesi Çığlık Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 34 düzensiz göçmen ile beraberinde bulunan 24 çocuk yakalandı.

