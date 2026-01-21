Fethiye'de Çatı Katı Yangını: 3 Katlı Evde Büyük Hasar

Fethiye Taşyaka'da üç katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü; çatıda büyük hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:32
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi 145. Sokak adresinde bulunan üç katlı evin çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde hızlıca bildirildi.

Dumanları fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına yönelik yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma bildirilmese de, çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

