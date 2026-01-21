Fethiye'de Çatı Katı Yangını: 3 Katlı Evde Büyük Hasar

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi 145. Sokak adresinde bulunan üç katlı evin çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde hızlıca bildirildi.

Dumanları fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına yönelik yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma bildirilmese de, çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE ÜÇ KATLI BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYENİN YAKLAŞIK BİR SAATLİK MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN, ÇATI KATINDA BÜYÜK ÇAPTA HASARA YOL AÇTI.