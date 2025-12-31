DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,09%
ALTIN
5.997,59 0,07%
BITCOIN
3.824.812,94 -1,27%

Fethiye'de Yılbaşı Öncesi Yabancı Uyruklulara Yönelik Denetimler Artırıldı

Fethiye'de İl Göç İdaresi ve Emniyet ekipleri, Beşkaza Meydanı'nda yabancı uyrukluların kimlik ve yasal kalışını denetliyor; kontroller yılbaşı sürecinde artacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:02
Fethiye'de Yılbaşı Öncesi Yabancı Uyruklulara Yönelik Denetimler Artırıldı

Fethiye'de Yılbaşı Öncesi Yabancı Uyruklulara Yönelik Denetimler Artırıldı

Güvenlik ve kamu düzeni için sıkı kontroller

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yılbaşı öncesinde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimler artırıldı.

İl Göç İdaresi ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro ekipleri, Beşkaza Meydanı'nda yabancı uyruklu kişilere yönelik kontrollerini sürdürüyor.

Özellikle yılbaşı döneminde artabilecek yasa dışı faaliyetlere karşı gerçekleştirilen denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve yasal kalış durumları kontrol edildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.

FETHİYE’DE YILBAŞI ÖNCESİ YABANCI UYRUKLULARA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

FETHİYE’DE YILBAŞI ÖNCESİ YABANCI UYRUKLULARA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE, YILBAŞI ÖNCESİNDE GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da 2 Milyon Avroluk Soygun Kamerada
3
Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı
5
Samsun Atakum'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. yakalandı
6
Niğde'de 2026 Yılbaşı İçin Kapsamlı Asayiş ve Trafik Tedbirleri
7
Seramiksan'da 2 Milyon Avro'luk Soygun Kamerada — 5 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları