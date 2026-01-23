Fransa Akdeniz'de 'Grinch' Tankerine El Koydu: Gölge Filo Hedefte

Fransa, Akdeniz'de Rusya'nın 'Gölge Filo' üyesi olduğu gerekçesiyle 'Grinch' adlı tankere el koydu; askerler çıktı, tankerin rotası değiştirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:11
Fransa, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı Gölge Filo'nun bir parçası olduğu gerekçesiyle bir petrol tankerine Akdeniz'de el koydu. Operasyonda askerler tankere çıktı ve tankerin rotası değiştirildi.

Operasyon ve destek

Fransız ordusu, İngiltere donanmasının desteğiyle sabah saatlerinde İspanya ve Fas arasında tankere baskın düzenledi. Yetkililer, Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk limanından yola çıkan Grinch adlı tankerin durdurulduğunu ve askerlerin tankere çıktığını bildirdi.

Fransız denizcilik yetkilileri, tankerde yapılan aramanın bayrağın geçerliliğine ilişkin şüpheleri doğruladığını belirtti. Tankerin rotasının değiştirildiği bildirildi ancak yeni rota hakkında bilgi paylaşılmadı.

Yöneticilerden açıklamalar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Grinch adlı tankerin uluslararası yaptırımlara tabi olduğunu ve sahte bayrak taşıdığından şüphelenildiğini" söyleyerek, "Uluslararası hukuku savunmaya ve yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. Macron, operasyon sonucu tankerin yönünün değiştirildiğini de ekledi.

Savunma Bakanı John Healy, İngiliz donanmasının izleme ve takip desteği sağladığını ve HMS Dagger'ın Cebelitarık Boğazı'ndan geçerken tankeri izlediğini belirtti. Healy, "Müttefiklerimizle birlikte, Putin’in Ukrayna’ya yönelik yasadışı işgalini finanse eden fonları kesmek için gölge tankere karşı müdahalemizi artırıyoruz" dedi.

Rusya’nın Paris Büyükelçiliği, baskından ve el koymadan haberdar olmadıklarını bildirdi.

Moskova’nın "gölge filosu" olarak adlandırılan gizli filosu, Rus petrol ihracatına yönelik Batı yaptırımlarından kaçınmak için kullanılan eski ve sahipliği veya sigortası belirsiz tankerlerden oluşuyor. İngiltere, 544 Rus gölge filo tankere yaptırım uyguladı.

