Gaziantep 2025 Trafik Kazaları: KGYS'ye Yansıyan İhlaller

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2025 trafik kazalarını açıkladı; en çok hız ihlalleri ve KGYS görüntüleri ön plana çıktı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:38
Gaziantep 2025 Trafik Kazaları: KGYS'ye Yansıyan İhlaller

Gaziantep 2025 Trafik Kazaları: KGYS'ye Yansıyan İhlaller

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılında kentte meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, kazaların dağılımında %32 hız sınırlarına uymamak, %19 dönüş kurallarına uymamak, %12 geçiş önceliğine uymamak, %11 takip mesafesini korumamak, %10 trafik işaret ve levhalarına uymamak, %5 ışık ihlali yapmak ve %11 diğer ihlallerın etkili olduğu belirtildi.

KGYS Kameralarına Yansıyan Anlar

Kentin çeşitli noktalarında meydana gelen kazaların birçoğu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Emniyet müdürlüğü, görüntüleri 'Trafikte her zaman kurallara uyalım' mesajıyla paylaştı.

Yetkililer, vatandaşları daha dikkatli olmaya davet ederken trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

GAZİANTEP'TE 2025 YILINDA MEYDANA GELEN FECİ KAZALAR KGYS KAMERALARINDA

GAZİANTEP'TE 2025 YILINDA MEYDANA GELEN FECİ KAZALAR KGYS KAMERALARINDA

GAZİANTEP'TE 2025 YILINDA MEYDANA GELEN FECİ KAZALAR KGYS KAMERALARINDA

