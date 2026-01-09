Gaziantep Bahar Apartmanı davasında 3 sanığa 11 yıl hapis

Gaziantep’te Bahar Apartmanı davasında 3 sanığa 'bilinçli taksir'ten 11 yıl 1 ay 10'ar gün hapis; tutuklu sanık tahliye edildi, iki sanık için yakalama kararı çıktı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 21:13
Gaziantep’te 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Bahar Apartmanında 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık İ.M.U. ile taraf avukatları katıldı. Sanık İ.M.U. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa B., Mustafa T. ve İ.M.U. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10’ar gün hapis cezasına hükmetti.

Heyet, tutuklu sanık İ.M.U.nun cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Diğer yandan, tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa B. ile Mustafa T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Ali Çağlayana ilişkin dosyanın ayrılmasına karar verildi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları