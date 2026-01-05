DOLAR
Gaziantep’in Kuşları Sergisi Sanko Park'ta Açıldı

Gaziantep sınırlarında çekilen kuş fotoğraflarından oluşan 'Gaziantep’in Kuşları' sergisi Sanko Park Alışveriş Merkezi 3. katta, 15 gün ziyaretçiye açık.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:26
Kent sınırlarında çekilen kuş fotoğrafları izleyiciyle buluştu

Gaziantep’te, kent sınırlarında çekilen birbirinden özel kuş fotoğraflarından oluşan Gaziantep’in Kuşları sergisi SANKO Park’ta açıldı.

Açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, Basın Yayın Daire Başkanı Hüseyin Akay ile çok sayıda basın mensubu ve vatandaş katıldı.

Sergide, fotoğraf sanatçıları Yakup Yener, Ömer Işık ve Adsız Günebakan tarafından Gaziantep sınırları içinde çekilen kuş görüntüleri yer alıyor. Özellikle Oğuzeli ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Doğanpınar bölgesinde elde edilen kareler serginin öne çıkan çalışmaları arasında.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sponsorluğundaki sergi, Sanko Park Alışveriş Merkezi 3. katta ziyaretçilere açık olacak ve 15 gün sürecek.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

